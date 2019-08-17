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Журналист Playboy и CNN подаст в суд на Белый дом из-за лишения аккредитации

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Журналист Playboy и CNN подаст в суд на Белый дом из-за лишения аккредитации

Вашингтон, 17 августа. Корреспондент журнала Playboy и политический аналитик телекомпании CNN Брайан Карем заявил о намерении подать в суд на Белый дом после того, как было приостановлено действие его постоянного пропуска для посещения открытых для представителей СМИ мероприятий в резиденции американского президента. Соответствующее сообщение опубликовал в своем микроблоге в Twitter сам журналист.

«Только что получил известие от Белого дома, [который] принял окончательное решение о приостановлении действия моего постоянного пропуска на 30 дней. Теперь мы пойдем в суд», — объявил он.

Напомним, в начале августа журналист сообщил о получении от Белого дома заявления, согласно которому действие его пропуска с 5 августа будет приостановлено на 30 дней. Позже стало известно, что причиной стал конфликт с Себастьяном Горкой, ранее занимавшим должность зампомощника Дональда Трампа. Карем решил обжаловать решение властей, однако его прошение в итоге отклонили.

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