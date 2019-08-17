Депутат Госдумы предложил закрыть химзаводы на севере Крыма

Симферополь, 17 августа. Депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет предложил рассмотреть вопрос постепенного закрытия химических заводов, расположенных на севере полуострова.

Он отметил, что предприятия в Крыму выпускают уникальный продукт, который конкурентоспособен в мире. Несмотря на это, а также то, что заводы — градообразующие, Шеремет считает важным рассмотрение вопроса их постепенной ликвидации.

По его мнению, на севере Крыма в перспективе можно было бы разместить кластер предприятий, специализирующихся на выполнении заказов военно-промышленной отрасли.

«В производстве военно-промышленного комплекса задействовано (…) огромное количество персонала, что по рабочим местам будет сопоставимо с нынешними химическими производствами», — указал депутат.

В советское время на севере полуострова построили несколько крупных химических заводов, в числе которых «Титан», Крымский содовый завод, Бромный завод.

Напомним, в августе прошлого года произошел выброс отравляющего вещества в Армянске. В связи с этим расположенный рядом завод «Крымский титан» приостановил работу. Позже выяснилось, что причиной выброса стало испарение содержимого кислотонакопителя. В городе был введен режим ЧС из-за выброса отравляющего вещества, пишет «Газета.ru». Он был снят 23 сентября.

В октябре крупный химзавод возобновил свою работу после ЧП с выбросами, о чем сообщил глава городской администрации Василий Телиженко.

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам, глава Русской общины Крыма Сергей Цеков в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей отреагировал на анонс «стратегии возвращения Крыма» в состав Украины. Киев по-прежнему не принимает статус полуострова, который вошел в состав РФ демократическим путем.