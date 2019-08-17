Восемь человек погибли при пожаре в гостинице в Одессе

Одесса, 17 августа. Восемь человек погибли при пожаре в одной из гостиниц Одессы, еще десять человек пострадали, сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). В распоряжении Федерального агентства новостей оказалось видео с места событий.

По данным ведомства, трагедия произошла в ночь на субботу в отеле «Токио Стар». Возгорание началось на втором этаже, пламя охватило площадь в 1 тысячу квадратных метров.

На ликвидацию пожара направили 65 спасателей, а также 13 единиц спецтехники.

«При пожаре погибли восемь и пострадали десять человек (из них семеро спасены подразделениями ГСЧС)», — говорится в сообщении ведомства.

Причины трагедии пока не установлены, в настоящее время ведется расследование инцидента.

Накануне утром в Севастополе загорелся многоквартирный жилой дом. Все жильцы были эвакуированы сотрудниками экстренных служб. Информации о пострадавших не поступало. Федеральное агентство новостей опубликовало видео с места происшествия.

Также стали известны подробности пожара на подстанции шахты «Денисовская» в Нерюнгринском районе Якутии. Как сообщил источник ФАН в экстренных службах, возгорание произошло на подстанции, обеспечивающей шахту электричеством.