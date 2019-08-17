В Испании раскритиковали ВВС страны за сближение с самолетом Шойгу

Мадрид, 17 августа. Читатели газеты El Confidencial раскритиковали действия военно-воздушных сил Испании, которые в составе подразделения НАТО сблизились с самолетом главы российского военного ведомства Сергея Шойгу над Балтикой.

Напомним, истребитель F-18 ВВС Испании над нейтральными водами Балтийского моря попытался подлететь к самолету главы министерства обороны России Сергея Шойгу. Однако российским Су-27 удалось оттеснить F-18. Инцидент произошел 14 августа.

Как отмечает ИноСМИ, некоторые испанские читатели выразили недоумение относительно цели Испании у российских границ.

«Западные границы этой империи не являются областью, которая затрагивает наши стратегические интересы. Россия — не наш конкурент», — подчеркнул Iturbide.

«Дело в том, что испанцам в Прибалтике ничего не надо. Что мы там потеряли? Россия нам не враг и не друг», — объяснил Framontano.

Eu Eueu заметил, что защищать самолет с руководителем высокого ранга в нейтральных водах — это самое обычное дело.

«Разве другие страны поступили бы иначе? Чего я не понимаю, так это вот какой момент: что испанцы забыли в Прибалтике?» — поинтересовался он.

По мнению Estado_De_Derecho, испанские ВВС оказались над Балтикой «для того, чтобы служить интересам американской империи».

Ранее читатели польского портала Interia Fakty осудили поступок пилота натовского истребителя F-18, который допустил опасное сближение с российским самолетом, на борту которого находился министр обороны РФ Сергей Шойгу. Большинство пользователей Сети подчеркнули, что это была безответственная и рискованная провокация НАТО.