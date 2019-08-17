Экс-глава МИД Франции призвал наладить отношения с РФ, не дожидаясь Трампа

Париж, 17 августа. Экс-глава МИД Франции Юбер Ведрин, который занимал этот пост с 1997 по 2002 год, подчеркнул важность налаживания отношений с Россией до того, как это сделает американский президент Дональд Трамп.

«Необходимо вновь открыть наши отношения с Россией, не дожидаясь Трампа, который, если будет переизбран, вновь запустит динамику (в отношениях. — Прим. ФАН) между США и Россией, не принимая во внимание интересы Европы», — призвал бывший министр.

Он напомнил о цели, сформулированной президентом Франции Эммануэлем Макроном, которая заключается в том, чтобы снова «связать Россию с Европой» и таким образом исправить непоследовательную политику Запада последних лет, которая «подтолкнула Москву к Пекину».

Ведрин оценил важность сотрудничества РФ и Франции по ряду направлений, в частности в ядерной, военной, космической и цифровой областях, а также в деле экологизации экономики, в борьбе против исламистского терроризма.

Экс-министр положительно оценил инициативу встречи президента РФ Владимира Путина с французским коллегой. По его мнению, это «полезная попытка» вывести Францию и в целом Европу из «безвыходного положения и напрасной войны позиций». Ведрин отметил, что Макрон примет российского лидера перед саммитом G7 в Биаррице, который пройдет 24-26 августа.

Напомним, президент РФ посетит Францию 19 августа по приглашению Макрона. Помощник российского лидера Юрий Ушаков указал, что главы двух стран во время встречи рассмотрят актуальные для Москвы и Парижа вопросы, одним из которых является проведение нового четырехстороннего саммита по Сирии с участием РФ, Франции, Турции и Германии.

Не менее важным, по его словам, остается вопрос гражданской войны на Украине. Путин и Макрон обсудят выполнение минских соглашений при шестом украинском президенте Владимире Зеленском. Отдельной темой станет ситуация с США и иранской ядерной программой

При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не исключил, что Путин и Макрон могут обсудить вопрос передачи Франции останков генерала наполеоновской армии Сезара Гюдена, погибшего в августе 1812 года в бою около Смоленска.

G7 — международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, США, Францию и Японию. Россия не принимает участие в этом формате с 2014 года.