Американский суд выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1

Москва, 17 августа. Федеральный суд американского округа Колумбия проинформировал о выдаче ордера на арест танкера Grace 1, принадлежащего Ирану, который ранее был освобожден властями Гибралтара. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте министерства юстиции Соединенных Штатов.

Согласно документу, танкер Grace 1 перевозил нефтепродукты и сумму в размере $995 тыс., которые подлежали конфискации по причине нарушения закона «О международных чрезвычайных экономических полномочиях». Кроме того, в сообщении подчеркивается, речь идет также о банковских махинациях, отмывании денег и финансовом терроризме.

Как передает газета Gibraltar Chronicle, власти Гибралтара приняли решение освободить танкер после того, как было получено официальное сообщение от Ирана, согласно которому судно не будет выгружать нефть на территории Сирии.

Власти Гибралтара 4 июля задержали нефтяной танкер Grace 1. Британская сторона заявила, что танкер осуществлял транспортировку двух миллионов баррелей нефти из Ирана в Сирию. По словам главы МИД Ирана Мохаммада Джавади Зарифа, данная информация не соответствует действительности. Он указал на то, что целью подобных заявлений является эскалация напряженности между Тегераном и Лондоном. Представитель канцелярии премьер-министра Великобритании 12 июля сообщил, что в Персидский залив был направлен ракетный эсминец Duncan для обеспечения безопасной навигации и свободы мореходства в регионе.