Новый фильм «Мастер и Маргарита» станет одним из самых дорогих проектов в России

Калининград, 17 августа. Новый художественный фильм «Мастер и Маргарита» режиссера Николая Лебедева по одноименному роману Михаила Булгакова станет одним из самых дорогих российских проектов последних лет, съемки картины начнутся весной следующего года. Об этом рассказал сопродюсер ленты Игорь Толстунов.

По его словам, в проекте примут участие западные артисты, однако их имена пока не раскрываются.

«Кастинг не закончен, — объяснил председатель жюри конкурса седьмого российского фестиваля короткометражного кино «Короче» в Калининграде. — Бюджет мы не озвучиваем, но он большой, один из крупнейших в нашей истории».

Создатель ленты Лебедев известен зрителям по работе над такими отечественными картинами, как «Экипаж» и «Легенда номер 17». Известно, что бюджет нового фильма составит около 800 миллионов рублей, проект поддержал Фонд кино.

Продюсерами фильма выступят генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, Леонард Блаватник («Амедиа Продакшн»), Игорь Толстунов («Профит») и Рубен Дишдишян («Марс Медиа»).

Как отмечает «Культуромания», один из самых известных романов Булгакова экранизировали множество раз. Первый фильм снял Анджей Вайда в 1971 году, через год появилась картина Александра Петровича. В 1989 году Мацей Войтышко выпустил мини-сериал по «Мастеру и Маргарите». В 1994 году за экранизацию взялся Юрий Кара, однако из-за проблем с продюсерами фильм вышел только спустя 17 лет. В 2005 году вышла версия Владимира Бортко.

Ранее сообщалось о завершении съемок картины режиссера Данилы Козловского, сюжет которой основан на истории команды добровольцев-ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Фильм ожидается в прокате с 8 октября 2020 года, сообщили в компании «Нон-Стоп», которая создавала киноленту. Работы шли на закрытых объектах АЭС в Курчатове, в студийных павильонах в Москве, в Будапеште и Хорватии.

Козловский вместе с Оксаной Акиньшиной исполнит главную роль. В фильме также можно будет увидеть Филиппа Авдеева, Николая Козака, Игоря Черневича, Равшану Куркову.