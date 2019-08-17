Минобороны Японии утвердило закупку самолетов F-35B у США

Токио, 17 августа. Минобороны Японии утвердило закупку боевых самолетов короткого взлета и вертикальной посадки F-35B у США, а именно у корпорации Lockheed Martin. Об этом говорится на сайте военного ведомства.

«F-35B отвечает всем необходимым требованиям в качестве истребителя ближнего действия и вертикальной посадки для нужд сил самообороны», — указывается в сообщении.

Так, бюджет Японии на 2020 финансовый год предусматривает покупку шести американских машин. К 2023 году их число должно возрасти до 18. При этом стоимость каждого самолета составляет 14 миллиардов иен (около 130 миллионов долларов).

Эту часть боевых машин Токио приобретет для легких авианосцев Izumo и Kaga, которые переоборудуют из вертолетоносцев. При этом истребители будут размещаться не на постоянной основе, а только при необходимости. Например, при возникновении угрозы воздушной атаки страны, для учений и разведки.

В общей сложности для нужд Японии будет закуплено 42 самолета F-35B, однако конкретные сроки реализации плана пока не установлены. Кроме того, военное ведомство страны указывало, что намерено поставить на вооружение 105 истребителей F-35A.

Примечательно, что ранее издание Aviation Week со ссылкой на собственные источники сообщило, что истребители пятого поколения укороченного взлета и вертикальной посадки F-35B Lightning II могут списать в США уже в 2026 году. Вашингтон потратил огромное количество средств на создание боевых машин: около 1,5 триллиона долларов. Перерасход оценивается в сотни миллиардов долларов.

В конце сентября прошлого года F-35B потерпел крушение на территории штата Южная Каролина в США. Этот инцидент стал первым с участием новейшего американского истребителя. Россияне тогда с иронией отреагировали на инцидент, отметив, что «утюги не летают»