Пассажирка А-321 пожаловалась на травлю из-за видео с места инцидента

Москва, 17 августа. Одна из пассажирок экстренно севшего в Московской области А-321 пожаловалась на травлю и пожелания смерти после публикации видео с места инцидента.

Алла Гарковенко опубликовала сторис с видео в своем Instagram-аккаунте после жесткой посадки пассажирского самолета «Уральских авиалиний» в кукурузном поле. Женщина отметила, что поделилась эмоциями, которые испытывала после инцидента. Запись прокомментировали в британском таблоиде Daily Mail. Автор материала назвал Гарковенко «неблагодарной стриптизершей», которая жалуется после спасения.

Женщина уточнила, что во время эвакуации пассажирам сказали отбежать от самолета как можно дальше, так как он может взорваться. Но Гарковенко выбежала на другую сторону и оказалась одна в кукурузном поле. Она призналась, что была на нервах и начала снимать происходящее.

«Первые секунды — стрессовые. Когда у тебя адреналин, просто все нацелено на то, чтобы ты выжил. Ты не думаешь, что блин… спасибо, ура, бабочки-звездочки, все в розовом свете. Нет, все не так происходит. В тот момент я не думала, что я должна или не должна. Я просто выбежала, я одна. И я говорила просто как есть», — заявила Гарковенко в интервью телеканалу «360».

Позже женщина записала еще несколько видео, в одном из которых поблагодарила за спасение бога. Но некоторым пользователям не понравилось, что Гарковенко не упомянула экипаж самолета. На нее посыпались обвинения в неблагодарности.

«Вы не представляете, что мне пишут и в комментариях, и в сообщениях: «лучше бы ты там сдохла», «зачем такие, как ты, выживают», — пожаловалась Гарковенко.

Женщина отметила, что после такой катастрофы человеку нужна поддержка и «какая-то психологическая помощь». Но она получила обратное.

Гарковенко заявила, что ее неправильно поняли. По ее словам, претензий к пилотам не имел никто из пассажиров. Женщина отметила, что экипаж самолета спас находившихся в авиалайнере людей и после экстренной посадки находился с ними в поле «бок о бок».

Летевший из Москвы в Симферополь самолет А-321 «Уральских авиалиний» столкнулся со стаей чаек сразу после вылета из подмосковного Жуковского. Птицы попали в двигатель лайнера, пилоты приняли решение совершить экстренную посадку в кукурузном поле у деревни Рыбинское.

Экипажу удалось приземлить самолет с убранными шасси и выключенными двигателями. Пассажиров эвакуировали с помощью надувных трапов. В результате инцидента никто не погиб, 76 человек получили травмы.