Сочи готовится к эвакуации из-за угрозы ливней и смерча в Лазаревском районе. События дня. ФАН-ТВ

Сочи готовится к эвакуации Курортный уик-энд для жителей и гостей Сочи грозит обернуться эвакуацией. Мэр города Анатолий Пахомов поручил свернуть кемпинги вблизи рек из-за капризной погоды. Вплоть до 19 августа здесь ожидаются сильные ливни с грозами, не исключены подъем рек и даже смерч. В горных зонах возрастает риск схода селей — предполагается, что волна бедствия захлестнет Лазаревский район. Спасатели советуют воздержаться от отдыха у воды и в горах, но город, кажется, готов принять удар стихии. Объявлено штормовое предупреждение, а все силы и средства для эвакуации уже мобилизованы.

Польша ждет военных из США Варшава все еще беспокоится о мнимой угрозе Москвы. Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович предложил разместить в стране еще больше американских военных — и опять для сдерживания России. Его слова цитирует канал Polsat News. По мнению чиновника, эти действия «отпугнут» возможного противника и куда более оправданы, нежели размещение войск США на Западе. К слову, солидный контингент в Польше уже насчитывает более 4000 военных из Штатов, хотя ранее стало известно, что их состав может пополниться еще на тысячу человек.

РФ призвала «не давить» на Иран Давление на Иран ведет лишь к обострению конфликта в Персидском заливе. Об этом заявило Посольство РФ в Лондоне, напомнив о последних действиях США и Великобритании на Ближнем Востоке. По мнению дипломатов, так называемая «миссия по обеспечению судоходства» не приведет ни к чему хорошему. Отметим, что на этой неделе власти Соединенного Королевства направили в Персидский залив очередной военный корабль. Вместе с США они организуют патруль в приграничных водах Ирана. К слову, Россия тоже представила свою концепцию безопасности, но, наоборот, предложила сократить военное присутствие стран в регионе.