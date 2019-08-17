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8:33 17 Августа 2019

Сочи готовится к эвакуации из-за угрозы ливней и смерча в Лазаревском районе. События дня. ФАН-ТВ

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Сочи готовится к эвакуации

Сочи готовится к эвакуации из-за угрозы ливней и смерча в Лазаревском районе. События дня. ФАН-ТВ

Курортный уик-энд для жителей и гостей Сочи грозит обернуться эвакуацией. Мэр города Анатолий Пахомов поручил свернуть кемпинги вблизи рек из-за капризной погоды. Вплоть до 19 августа здесь ожидаются сильные ливни с грозами, не исключены подъем рек и даже смерч. В горных зонах возрастает риск схода селей — предполагается, что волна бедствия захлестнет Лазаревский район. Спасатели советуют воздержаться от отдыха у воды и в горах, но город, кажется, готов принять удар стихии. Объявлено штормовое предупреждение, а все силы и средства для эвакуации уже мобилизованы.

Польша ждет военных из США

Сочи готовится к эвакуации из-за угрозы ливней и смерча в Лазаревском районе. События дня. ФАН-ТВ

Варшава все еще беспокоится о мнимой угрозе Москвы. Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович предложил разместить в стране еще больше американских военных — и опять для сдерживания России. Его слова цитирует канал Polsat News. По мнению чиновника, эти действия «отпугнут» возможного противника и куда более оправданы, нежели размещение войск США на Западе. К слову, солидный контингент в Польше уже насчитывает более 4000 военных из Штатов, хотя ранее стало известно, что их состав может пополниться еще на тысячу человек.

РФ призвала «не давить» на Иран

Сочи готовится к эвакуации из-за угрозы ливней и смерча в Лазаревском районе. События дня. ФАН-ТВ

Давление на Иран ведет лишь к обострению конфликта в Персидском заливе. Об этом заявило Посольство РФ в Лондоне, напомнив о последних действиях США и Великобритании на Ближнем Востоке. По мнению дипломатов, так называемая «миссия по обеспечению судоходства» не приведет ни к чему хорошему. Отметим, что на этой неделе власти Соединенного Королевства направили в Персидский залив очередной военный корабль. Вместе с США они организуют патруль в приграничных водах Ирана. К слову, Россия тоже представила свою концепцию безопасности, но, наоборот, предложила сократить военное присутствие стран в регионе.

Грицак попал в уголовную историю

Сочи готовится к эвакуации из-за угрозы ливней и смерча в Лазаревском районе. События дня. ФАН-ТВ

А в Киеве продолжается серия уголовных дел против высокопоставленных чиновников. Новым фигурантом одного из них, как сообщают украинские СМИ со ссылкой на Национальное антикоррупционное бюро, стал глава СБУ Василий Грицак. Он, вместе с другими сотрудниками оперативных служб, проходит по делу о фабрикации улик против заведомо невиновного лица. Другие подробности, увы, не уточняются. Отметим, что это далеко не первое разбирательство в отношении украинских чиновников. Например, экс-президент Петр Порошенко стал фигурантом уже более чем 10 уголовных дел. Но пока участвует в них исключительно как свидетель.