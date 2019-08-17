Британские медики назвали ранние признаки диабета

Лондон, 17 августа. Британские медики назвали несколько симптомов, которые могут сигнализировать о развитии диабета. При их появлении они настоятельно рекомендуют обратиться к специалистам.

Как объяснили врачи, в организме при сахарном диабете вырабатывается недостаточное количество инсулина. Он отвечает за доставку к клеткам глюкозы в нужном объеме. В итоге уровень сахара в крови повышается, возникает риск развития инсульта, инфаркта, почечной недостаточности, слепоты и гангрены.

Медики указали, что заболевание крайне опасно из-за риска возникновения гипо- или гипергликемической комы. При этом в 70% случаях, по их словам, диабет второго типа развивается бессимптомно.

Однако британские врачи подчеркнули, что обратиться к специалисту стоит при появлении таких довольно нетипичных ранних признаков заболевания, как частые рвота или тошнота на фоне низкого кровяного давления.

Свидетельствовать о начале развития диабета, по их словам, также может сухость во рту и постоянная жажда, частое мочеиспускание, резкая потеря веса, обострение грибковых или гнойничковых заболеваний, повышенная утомляемость.

Ранее Национальный центр биотехнологической информации США назвал признаки рассеянного склероза. Специалисты посоветовали обратить внимание на онемение конечностей, слабость в теле, а также на недомогания и усталость. Кроме того, могут возникать нарушения при мочеиспускании, а также проблемы в интимной сфере, указали эксперты.

При этом профессор из Университета Стелленбош (ЮАР) Квинетт Лоу предупредил, что боль в области поясницы может говорить о таких серьезных болезнях, как артроз, рак и сахарный диабет.