«Роскосмос» запатентовал способ сделать спутники «невидимыми»

Москва, 17 августа. Госкорпорация «Роскосмос» запатентовала новую технологию маскировки космических аппаратов от наблюдения оптическими средствами. Соответствующая информация о получении патента представлена в базе Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

«Изобретение относится к способам укрытия или маскировки и может быть использовано для снижения заметности космического аппарата в видимом диапазоне спектра», — говорится в описании изобретения.

Разработчики предлагают покрывать спутники рассеивающей свет воздушно-пузырчатой пленкой. За счет рассеивания отраженного от пузырьков света видимость объекта при наблюдениях с Земли уменьшается в десять и более раз.

Маскировать авторы патента предлагают расположенные на орбитах выше 10-20 тысяч километров космические аппараты, так как на этой высоте радиолокационные средства наблюдения малоэффективны и приходится делать оптические наблюдения.

Для получения детальных изображений спутников и определения их технического состояния и целевых задач используют специализированные обсерватории. Российский Алтайский оптико-лазерный центр им. Титова может вести мониторинг околоземного пространства в диапазонах волн от среднего инфракрасного до ультрафиолетового и получать изображение космических объектов размером более 20 сантиметров на высоте от 150 до 36 тысяч километров.

По словам руководителя Института космической политики Ивана Моисеева, подобная технология может быть востребована в военных целях.

«Программа защиты спутников от внешнего воздействия и их маскировки развивалась в 1990-х годах в США. Чем она закончилась, неизвестно», — цитирует Моисеева РИА Новости.

Эксперт отметил, что с помощью снимков в оптическом и радиолокационном диапазонах можно увидеть, куда движется спутник и маневрирует ли он.

Ранее «Роскосмос» запатентовал проект «спутника-самоубийцы», который способен саморазлагаться в космосе, сообщила газета «Известия». Сигнал на самоуничтожение аппарат будет получать с Земли.