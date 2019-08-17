Эксперт объяснил, почему система «все включено» не развивается в России

Москва, 17 августа. Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов объяснил отсутствие активного распространения системы «все включено» на российских курортах непродолжительным пляжным сезоном и тем, что изначально они не были рассчитаны на прием массовых туристических потоков из разных стран.

Прасов отметил, что развитие Анатолийского побережья Турции планировалось в расчете на прием массовых туристических потоков. Там изначально создавались крупные отельные инфраструктуры, в которых может наиболее эффективно работать экономическая модель all inclusive.

Эксперт напомнил, что на юге России мало подобных объектов. Часть из местных предпринимателей побаивается модели «все включено», а кто-то «не ставит ее в приоритет из-за потенциальных доходов». По его словам, в Турции модель начинает работать в рассчитанных более чем на 200 номеров отельных форматах.

«Для Антальи, где отели имеют по 300-700 номеров, такой формат выглядит наиболее привлекательным», — цитирует Парсова РИА Новости.

Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров РФ обратил внимание, что Анатолийское побережье Турции туристы в основном посещают чартерными рейсами, а Крым и Краснодарский край — регулярными. Эксперт отметил, что при расчете эффективности модели нужно учитывать цену авиабилета и группового трансфера, стоимость проживания в отеле с откалиброванной ценой и большим номерным фондом.

Прасов также сообщил, что в отели на побережье Средиземного моря в основном поставляются продукты турецкого производства по адекватным ценам.

«Если же посмотреть на цены сезонных овощей и фруктов в Крыму и на Кубани, то нас ждет разочарование», — подчеркнул эксперт.

Кроме того, Парсов напомнил, что на юге России пляжный сезон гораздо короче, поэтому прибрежные территории Кубани и Крыма значительно проигрывают по объемам туристов турецким.

Эксперт заключил, что после появления на российском юге достаточного количества современных отелей с большим номерным фондом, часть из них сможет освоить формат «все включено».