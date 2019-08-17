Армия Сирии окружает форпост террористов в Хан-Шейхуне на юге Идлиба

Дамаск, 17 августа. Элитные формирования Сирийской арабской армии (САА) в пятницу овладели четырьмя селениями в южной части провинции Идлиб, получив проход к форпосту террористов на стратегическом шоссе Дамаск — Алеппо в Хан-Шейхуне.

Сирийские военные восстановили контроль над населенными пунктами Хирбет-Абдин, Магар-эль-Ханта, Абдин и Хорш-эт-Тавиля. Наступающим с западного и восточного флангов войскам осталось преодолеть 16 км до завершения окружения вокруг Хан-Шейхуна.

Пока город остается под контролем экстремистских группировок «Джейш аль-Изза» и запрещенной на территории РФ «Джебхат ан-Нусра»1. По данным СМИ, за три недели боев на юге провинции Идлиб правительственные войска уничтожили 1257 террористов, в том числе 400 командовавших бандформированиями иностранных наемников. Из строя выведены 19 бронемашин, 30 танков и 169 внедорожников.

Ранее RT сообщило, что в ходе штурма города Сукейка в провинции Идлиб уничтожены три полевых командира группировки «Джейш аль-Ахрар». В результате сражения правительственные войска смогли прорвать линию обороны боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.