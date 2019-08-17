Скончался актер из фильма «Беспечный ездок» Питер Фонда

Лос-Анджелес, 17 августа. Американский актер, звезда фильма «Беспечный ездок» Питер Фонда умер в возрасте 79 лет. Об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Питер Фонда умер в своем доме в Лос-Анджелесе в минувшую пятницу, 16 августа. Врачи назвали причиной смерти вызванную раком легких дыхательную недостаточность.

Смерть актера подтвердила его семья. Родственники фонды сообщили, что скорбят о его кончине, но хотят, чтобы все помнили его любовь к жизни и «неукротимый дух».

«В честь Питера, пожалуйста, поднимите бокал за свободу», — сообщили журналистам члены семьи актера.

Питер Фонда сыграл более чем в 100 фильмах, написал сценарии для двух картин и в качестве режиссера участвовал в съемках трех фильмов. Актер был номинирован на премию «Оскар» за вышедшую в прокат в 1969 году картину «Беспечный ездок».

Фонда был ярким представителем известной в Голливуде семьи. Популярными в США актерами были и остаются его отец Генри Фонда, сестра Джейн Фонда и дочь Бриджит Фонда.