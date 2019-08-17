Два населенных пункта ЛНР попали под обстрелы со стороны ВСУ

Луганск, 17 августа. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли районы двух населенных пунктов на территории Луганской народной республики. Об этом журналистам сообщил начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Обстрел накануне вечером, с 22.15 до 22.30, вели военнослужащие 14 отдельной механизированной бригады ВС Украины. При этом применялись 82-миллиметровые минометы и вооружение БМП. Обстрелу подверглись районы населенных пунктов Красный Лиман и Сокольники. Осадчий отметил, что жертв удалось избежать.

В Донбассе 21 июля вступил в силу режим прекращения огня. По словам начальника пресс-службы оборонного ведомства республики, подразделения ЛНР придерживаются достигнутых договоренностей и не подаются на провокации. Осадчий призвал международные организации оказать давление на украинских военных, чтобы сохранить достигнутое перемирие.

Ранее Газета.ru сообщила, что официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о призыве Москвы к мировому сообществу перестать вставать на защиту ВСУ в Донбассе. По ее словам Киев нарушает перемирие и открывает огонь по населенным пунктам ДНР и ЛНР.