Вскрытие Эпштейна подтвердило версию о самоубийстве

Вашингтон, 17 августа. Вскрытие Джеффри Эпштейна подтвердило версию следствия о самоубийстве миллиардера. Об этом со ссылкой на медэкспертизу сообщила газета The New York Times.

«Официальные результаты вскрытия показали, что финансист Джеффри Эпштейн покончил с собой в своей тюремной камере в Манхэттене», — отмечают в издании.

Ранее Газета.ru сообщила, что вскрытие Эпштейна выявило переломы костей шеи и подъязычной кости.

Министерство юстиции и Федеральное бюро расследований США ранее начали расследование смерти находившегося в предварительном заключении в связи с обвинениями в организации секс-торговли Эпштейна.

В СМИ и соцсетях задавались вопросом, как надзиратели могли допустить суицид заключенного. Запись с изложением теории о возможной причастности к смерти Эпштейна бывшего президента США Билла Клинтона ретвитнул действующий глава государства Дональд Трамп. Он также отметил, что добивается полного расследования инцидента.

Американского финансиста Джеффри Эпштейна обвиняют в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, а также в вовлечении в такую торговлю. По версии обвинителей, в период с 2002 по 2005 год миллиардер в своих резиденциях во Флориде и Нью-Йорке вступал в сексуальные отношения с десятками девушек, не достигших совершеннолетия. Эпштейн выплачивал им сотни долларов наличными, а некоторым жертвам поручал служить вербовщицами новых девушек. Обвинители утверждают, что отдельные пострадавшие были не старше 14 лет.

Финансист не признавал свою вину.