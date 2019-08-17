Белоруссия хочет получить от РФ компенсацию за «грязную» нефть до 2020 года

Минск, 17 августа. Белоруссия хочет договориться с РФ о компенсации за поставку «грязной» нефти до 2020 года. Об этом в эфире телеканала «Беларусь-1» заявил глава концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.

«На данный период идет отработка с российской стороной различных механизмов компенсации. К сожалению, она не так быстро происходит <…>, работа ведется постоянно, и рассчитываем, что до конца года мы сможем основную массу потерь компенсировать, либо сделать качественные, четкие расчеты, которые не будут вызывать никаких споров между нами и субъектами Российской Федерации», — сообщил Рыбаков.

Глава «Белнефтехима» отметил, что также планируется обсудить вопросы компенсации «оставшихся потерь», которые подсчитает белорусская сторона.

Сообщение о резком ухудшении качества поступающей по нефтепроводу «Дружба» российской нефти «Белнефтехим» распространил в апреле. В результате транзит и переработка нефти в республике были остановлены, но затем возобновлены.

Белоруссия и Россия создали рабочую группу по восстановлению поставок нефти и оценке убытков, а также согласовали дорожную карту замещения некачественной нефти на белорусской территории. В начале августа Минск сообщил о полном завершении очистки магистральных нефтепроводов от загрязненной хлоридами нефти на своей территории.

В правительстве республики планировали получить дополнительные поставки нефти в качестве компенсации. Стороны также согласовали повышение с 1 сентября тарифа на транспортировку нефти по территории Белоруссии на 3,7%. По словам вице-премьера России Дмитрия Козака, повышенный тариф будет действовать до конца текущего года, сообщило RT.

По итогам работы в 2019 году стороны проведут анализ ситуации с транспортировкой нефти по белорусской части трубопровода и рассчитают дальнейшее изменение тарифов.