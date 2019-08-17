Эмир Катара принял предложение Путина приехать на ПМЭФ-2020

Доха, 17 августа. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани приветствовал приглашение на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в июне 2020 года, которое в ходе телефонного разговора озвучил президент России Владимир Путин. Об этом сообщило Катарское государственное агентство новостей QNA.

Разговор глав государств состоялся по инициативе Катара. В беседе Путин поздравил собеседника с наступлением мусульманского праздника жертвоприношения Ид аль-Адха и озвучил приглашение на ПМЭФ.

«Президент Путин поздравил эмира по случаю наступления священного праздника Ид аль-Адха и пригласил его величество принять участие в Петербургском международном экономическом форуме в 2020 году, его величество приветствовал это приглашение», — сообщило агентство.

В пресс-службе Кремля ранее уточнили, что в ходе телефонного разговора Путин обсудил с эмиром Катара проблематику обеспечения безопасности и стабильности в регионе Персидского залива, а также график двусторонних контактов.