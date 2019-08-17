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В «Яндекс» назвали слухами сообщения о закрытии сервиса «Яндекс.Новости»

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В «Яндекс» назвали слухами сообщения о закрытии сервиса «Яндекс.Новости»

Москва, 17 августа. Представитель компании «Яндекс» назвал слухами сообщения о закрытии новостного агрегатора «Яндекс.Новости».

«Мы слухи не комментируем», — сообщил представитель компании.

Ранее СМИ со ссылкой на источник сообщили, что «Яндекс» может закрыть сервис «Яндекс.Новости» в случае принятия новых правил регулировки агрегаторов.

Сообщение появилось на фоне известия о том, что депутаты Госдумы заинтересовались принципами работы новостных агрегаторов, после публикации новости о предложении ГД запретить эксплуатацию старых автомобилей.

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Источник: РБК
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