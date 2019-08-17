Эмир Катара пригласил Путина с визитом в Доху

Доха, 17 августа. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани пригласил президента России Владимира Путина в Доху. Об этом сообщило Катарское государственное агентство новостей QNA.

Приглашение прозвучало во время телефонного разговора, который состоялся в четверг. Инициатором переговоров выступила катарская сторона.

«Тамим бен Хамад Аль Тани выразил удовлетворение уровнем двустороннего сотрудничества, особенно в экономической и торговой областях, и пригласил президента России нанести визит в Катар», — сообщает агентство.

Ранее пресс-служба Кремля отметила, что в ходе разговора с Тамимом Бен Хамадом Аль Тани Путин обсудил проблематику безопасности и стабильности в регионе Персидского залива. В ходе беседы главы государств также рассмотрели график двусторонних контактов.

Ранее Газета.ru сообщила, что Россия будет представлена на саммите G20 в Чили. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, российская сторона принимает в работе «двадцатки» активное участие.