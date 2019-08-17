Заявления эксперта по делу MH17 назвали «бредом сивой кобылы»

Москва, 17 августа. Бывший конструктор ОКБ Сухого Вадим Лукашевич рассказал, что проводивший собственное расследование по делу о крушении MH17 эксперт Юрий Антипов не имеет никакого отношения к авиации, а все его «доказательства» не выдерживают критики.

Лукашевич подверг критике выводы члена Ассоциации технических экспертов Юрия Антипова, который ранее представил общественности доказательства по делу о крушении малайзийского Boeing MH17. По его словам, ранее Антипов лишь разбирал ДТП по фотографиям и никакого отношения к авиации не имел. За крушение малайзийского боинга тот взялся, поскольку на этой теме «легко можно подняться».

В беседе с «Царьградом» Лукашевич сообщил, что эксперт сначала рассказывал, что миру был показан «не тот самолет», а потом заявлял о взрыве на борту. Позднее тот выпустил документальный фильм, где представил еще одну версию крушения самолета.

«Причем, как только ты начинаешь смотреть с мало-мальски понимающим взглядом, ты понимаешь, что это бред сивой кобылы», — заявил он.

Напомним, малайзийский Boeing-777, выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение под Донецком в июле 2014 года. Лайнер был сбит зенитной ракетой, и во время крушения все 298 пассажиров и членов экипажа погибли. Международная следственная группа подозревает в совершении преступления троих россиян и одного украинца. Однако даже в самой Малайзии не верят в достоверность выводов комиссии и считают расследование политически мотивированным.

Как отметил ранее МИД РФ, авиакатастрофа стала инструментом нечистоплотной политической игры. Спустя несколько часов после трагедии в западных СМИ зазвучали необоснованные обвинения в адрес Москвы, а после появились и версии следствия, которые были основаны на «причастности» России к авиакатастрофе. При этом доказательная база Совместной следственной группы (ССГ), которая работает под руководством Нидерландов, основывалась на весьма сомнительных источниках информации, в том числе данных из социальных сетей.

Москву за пять лет так и не допустили к участию в расследовании, из-за чего, как заметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия не может считать объективными результаты такого следствия.