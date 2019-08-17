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Происшествия

Пятилетний ребенок попал под колеса детского паровозика в Саратове

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Пятилетний ребенок попал под колеса детского паровозика в Саратове

Саратов, 17 августа. Пятилетний мальчик упал под колеса детского паровозика, ребенка доставили в больницу. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

«Организовано проведение доследственной проверки по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, в результате чего пострадал ребенок», — сообщило ведомство.

Инцидент произошел вечером в пятницу. По предварительным данным, родители посадили кататься на детский аттракцион «Паровозик» сыновей 3,5 и 5,5 лет. Старший ребенок во время движения стал перелезать в соседний вагон, но выпал. Не заметив случившегося, водитель продолжил движение. В результате ребенок попал под колеса одного из вагонов.

Следствие запросило документацию у владельца аттракциона, следователи опрашивают водителя паровозика, очевидцев и родителей пострадавшего мальчика. Проводится осмотр места происшествия.

Ранее Газета.ru сообщила, что шесть человек пострадали из-за ДТП с рейсовым автобусом в Саратовской области. С места происшествия доставлены в больницу четверо взрослых и двое детей.

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Источник: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области
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