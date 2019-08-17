В Грузии назвали наиболее пострадавшие отрасли от закрытия авиасообщения с Россией

Москва, 17 августа. Из-за закрытия авиасообщения с Россией в Грузии больше всего трудностей испытывают небольшие гостиницы на Черном море, большие убытки также понесли арендодатели квартир, сообщил глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили.

«Трудности испытывают в основном маленькие и бюджетные гостиницы на Черном море. Большие убытки понесли арендодатели квартир. Кризиса у больших гостиниц нет», — цитирует слова Алавердашвили газета «Взгляд».

По его словам, раньше около 80% туристов из России предпочитали останавливаться в бюджетных гостиницах и на квартирах. Экономя на дорогих гостиницах, туристы предпочитали потратить деньги на рестораны и сувениры. Поэтому этот сектор также пострадал.

Ситуация в Грузии обострилась 20 июня, когда грузинская оппозиция организовала массовые беспорядки и сорвала выступление российской делегации на сессии Международной ассамблеи православия. После этого всю страну охватили протесты, а президент РФ Владимир Путин распорядился приостановить авиасообщение с Грузией. Позднее грузинский премьер Мамука Бахтадзе назвал виновным в организации беспорядков в Тбилиси бывшего лидера страны Михаила Саакашвили.

В минувшую пятницу владельцы грузинских отелей устроили акцию протеста, требуя от правительства компенсировать им убытки, понесенные в результате оттока российских туристов. По словам одного из отельеров, из-за политических игр Тбилиси туристический сезон в Грузии провалился, а российские путешественники отменили брони на 80 тыс. лари (свыше 27 тыс. долларов).