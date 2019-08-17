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Замминистры обороны РФ и ЮАР обсудили военно-техническое сотрудничество

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Замминистры обороны РФ и ЮАР обсудили военно-техническое сотрудничество

Москва, 17 августа. Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин обсудил на встрече с коллегой из ЮАР Сампсоном Макветла проекты военно-технического и военного сотрудничества. Об этом сообщила пресс-службы МО РФ.

Встреча замминистров прошла на полях Армейских международных игр 16 августа. Помимо прочего обсуждались вопросы региональной безопасности в Африке.

«В ходе встречи состоялись обсуждение проектов военного и военно-технического сотрудничества, а также обмен мнениями по актуальным вопросам региональной безопасности на Африканском континенте», — цитирует сообщение Минобороны РИА Новости.

В ходе переговоров стороны подтвердили настрой на укрепление дружественных отношений.

Ранее российский военный аналитик Борис Рожин высказал уверенность, что ЮАР может значительно усилить безопасность своих городов благодаря взаимодействию с Россией. Эксперт прокомментировал сообщение о том, что прибывшие в Москву представители Южно-Африканской Республики заинтересовались российскими IT-решениями в сфере обеспечения безопасности своих городов.

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Источник: РИА Новости
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