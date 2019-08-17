Повалий рассказала, как прерванная беременность лишила ее возможности иметь детей 

Москва, 17 августа. Украинская певица Таисия Повалий рассказала, как прервала беременность в молодости и после этого лишилась возможности иметь детей.

В программе «Судьба человека» Повалий рассказала, что в середине 1980-х использовала «модные тогда уколы», которые вызывают выкидыш. Так она хотела избавиться от внематочной беременности. Однако после того, как певицу «почистили» проводившие аборт врачи, ее состояние резко ухудшилось. Вечером ее госпитализировали.

«Очнулась на столе и услышала голос хирурга: срочно на операционный стол! И у меня наступило облегчение. После операции пришел хирург и сказал: девочка, ты родилась в рубашке, еще бы два часа, и тебя бы уже не спасли», — цитирует слова певицы «Экономика сегодня».

Несмотря на перенесенные ужасы, Повалий убеждена, что ей было необходимо пройти через данное испытание, несмотря на то, что аборт лишил ее возможности снова стать матерью.

Отметим, ранее российский актер театра и кино Игорь Верник заявил, что работа и постоянная занятость стали причиной двух неудачных браков. По его словам, он был вынужден расстаться с двумя любимыми женщинами, так как большую часть времени уделял своей карьере. Кроме того, Верник признался, что вынуждал делать аборты свою первую жену Маргариту.