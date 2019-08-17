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Россия

РЖД планируют запустить маршрут из Москвы в Карелию через Петербург

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РЖД планируют запустить маршрут из Москвы в Карелию через Петербург

Москва, 17 августа. РЖД рассматривают возможность организации пассажирского маршрута из Москвы в Карелию через Петербург, сообщил заместитель гендиректора компании Дмитрий Пегов.

Пегов «открыл тайну» журналистам. По его словам, «дочка» РЖД Федеральная пассажирская компания провела с ним переговоры по организации маршрута из Москвы через Петербург в Сортавалу, Петрозаводск.

РЖД при этом сможет максимально сократить время в пути. В случае роста туристического потока, маршрут может заработать на новогодние праздники, передает ТАСС.

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Источник: ТАСС
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