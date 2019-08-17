Жена украинского патриота-мошенника рассказала о злосчастном арбузе и ужасе перед работой

На Украине кипят страсти вокруг задержания заместителя министра по делам «оккупированных территорий» и временно перемещенных лиц Грымчака. Юрий Николаевич неудачно сходил за арбузом. Его задержали при получении денежных средств в размере 480 тысяч долларов США.

По версии следствия, чиновник получил первую часть взятки за помощь в решении деликатных вопросов в судах и в министерстве культуры. Высказывается мнение, что «герой Майдана» взял на себя непосильную ношу, и понимал это в момент получения неправомерной выгоды. Его действия предварительно квалифицированы как мошенничество. Максимальная санкция статьи 190 Уголовного кодекса Украины — лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Заметим, что Грымчак основательно подготовился к покупке арбуза. Чтобы враги не покусились на заветный плод, он прихватил с собой огнестрельное оружие.

«Было изъято пять пуль, честно говоря, не знаю, как они там остались, видимо, еще с Майдана… Взяли с собой и разрешение на оружие, так как при задержании у мужа был пистолет, он всегда его с собой носит», — поведала жена задержанного Юлия.

Юрий Грымчак — отнюдь не рядовой чиновник. Это видный герой «революции достоинства» и многочисленных телеэфиров, без устали учивший жизни своих политических оппонентов. Толковал о патриотизме, следил, чтобы окружающие излагали свои мысли исключительно на мове. Упрекал коллег в финансовой нечистоплотности. Водил дружбу с политиками самого высокого уровня. В частности, со своим тезкой Генпрокурором Луценко.

Но друг, известно, познается в беде. В этом плане Юрий Витальевич подобен красавице — его сердце вечно склонно к измене. Луценко не стал горевать из-за печальной участи товарища. И даже нашел в щекотливой ситуации возможность для пиара собственного ведомства.

«Да, это правда. ГПУ, а также следователи СБУ и НАБУ задержали за мошенническое завладение более 1 млн долларов США моего бывшего помощника и депутата Ю. Грымчака», — написал Генпрокурор в социальной сети Facebook.

Вот тебе и друг…

Между тем, глава «Европейской партии» Николай Катеринчук предположил, что Грымчак не мог действовать без согласования Луценко. Он напомнил о дружеских и родственных связях между двумя Юриями.

«Я бы сказал, что Грымчак правая рука (Луценко — прим. ФАН), он шагу не делает без советов Юрия Луценко», — сказал Катеринчук.

Зато супруга Грымчака стоит за него горой. Женщина заверила, что ее муж никакой не мошенник и не взяточник. Он просто пошел за арбузом по ее просьбе. В это время в квартиру пожаловали правоохранители. По рекомендации адвоката на протяжении четырех часов хозяйка не пускала оперативников в свое жилище. Остается загадкой, как хрупкой женщине удалось так долго держать оборону. Сразу после обыска Юлии пришлось решать сложные хозяйственные вопросы. Ни мужа, ни арбуза! В общем, пришлось посылать за едой 12-летнего сына.

Но есть и другие проблемы. Если верить жене Грымчака, денег у семьи осталось ровно до конца месяца. И если министерскую зарплату мужа не выплатят, ей придется (о ужас!) работать.

«Получается, что мне нужно все бросать и идти работать, или я не знаю что», — сокрушается женщина.

Украинцы дружно прослезились.

Не менее интересные истории поведала адвокат политика Татьяна Матяш. Юрист утверждает, что в момент задержания в руках у ее подзащитного были вовсе не денежные средства, а календарики. Что ж, звучит вполне правдоподобно.

«Нет. Денежных средств там было — ну, у него изъяли его собственные средства и там еще какие-то средства, где-то о тех полмиллиона, что они рассказывают, — нет, не было. Там полмиллиона — это были календарики», — цитирует украинское издание «Сегодня».

В этом свете действия правоохранителей выглядят особенно жестокими и циничными. Ну, взял человек пистолет, календарики, пошел за арбузом…что не так?

Тем временем суд рассмотрел вопрос о мере пресечения в отношении Грымчака. Чиновника заключили под стражу. При этом суд счел возможным выпустить замминистра при условии внесения залога в размере шести миллионов гривен.

В ходе заседания обнаружился казус, едва не погубивший дело. Прокуроры перепутали отчество подозреваемого. Вместо «Николаевича» в документах ведомства фигурирует «Михайлович». Адвокаты чиновника зацепились за эту соломинку. Однако прокуроры поспешили в канцелярию, чтобы подать заявление об исправлении технической ошибки. Робкие надежды защитников не оправдались.

Известный юрист Андрей Портнов назвал задержание Грымчака итогом «революции достоинства». Адвокат также дал высокую оценку работе правоохранителей в ходе проведения следственного действия.

Следует отметить, что и в годы каденции президента Порошенко случались громкие задержания. Но тогда события развивались по типичному сценарию. После громких обвинений дела тихо «спускались на тормозах», и вскоре фигуранты выходили на свободу. Удастся ли сломать эту тенденцию команде нового украинского президента — покажет время.