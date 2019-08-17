Жители Сочи готовятся к эвакуации из-за надвигающихся ливней и смерчей

Сочи, 17 августа. Власти Сочи готовы к эвакуации жителей из-за возможных ливней и смерчей, в городе предписано свернуть все палаточные лагеря около рек, сообщает пресс-служба городской администрации.

С вечера пятницы, 16 августа, и до 19 августа в Сочи ожидается сильное ухудшение погоды: местами сильные ливни с грозами и градом. Не исключено, что вода в реках сильно поднимется.

«Возрастает риск схода селей малого объема в горной зоне. Кроме того, на участке Магри — Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем», — говорится в сообщении городских властей.

Спасатели обратились к жителям и гостям города-курорта с просьбой воздержаться в эти выходные от отдыха у воды и в горах, а также не оставлять машины под деревьями и рекламными баннерами.

Глава города Анатолий Пахомов потребовал свернуть все палаточные лагеря около рек и подготовить «все силы и средства для эвакуации жителей». Предполагается, что основной удар стихии примет на себя Лазаревский район.

Пахомов также потребовал, чтобы в Лазаревском районе отработали все возмосжные кризисные ситуации и предупредили всех жителей о возможной эвакуации.

«Пусть эту ночь не поспят, пусть будут бдительными. Но при необходимости, чтобы каждый населенный пункт был на связи», — подчеркнул он.

Отметим, в конце июля в Сочи прошли ливни, из-за чего в реки сошли оползни, были подмыты автотрассы в Центральном районе, часть дорог обрушилась, сообщает телеканал «360».