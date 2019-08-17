Застрявшие в аэропорту Антальи россияне вылетели в Петербург

Анталья, 17 августа. Около 400 туристов из России, застрявших в аэропорту турецкой Антальи, вылетели в Петербург.

Как сообщает телеканал «360», самолет авиакомпании Nordwind вылетел в Северную столицу после 16-часовой задержки: российские туристы ждали самолет с 10.50 утра 15 августа.

Перед этим генконсульство РФ в Турции провело переговоры с авиакомпанией Nordwind и туроператором «Пегас Туристик». До сих пор не названа официальная причина задержки рейса.

В турецком аэропорту застряли около 400 пассажиров. Администрация не предоставила им возможности связаться с представителями авиакомпании и выяснить причины задержки. Перевозчик в нарушение правил не отправил пассажиров ночевать в гостиницу.

Ранее Ассоциация туроператоров России сообщила, что самым популярным зарубежным направлением среди российских туристов стала Турция. Между тем, как отметили в генконсульстве России в турецкой Анталье, наплыв путешественников способствует не только росту продаж у турфирм, но и усугублению статистики ЧП. Как сообщала «Газета.ру», за 2018 год на турецких курортах погибли два гражданина РФ, серьезно пострадали — 19. За первые полгода текущего года в Анталье стало известно о десятках погибших из России.