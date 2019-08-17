Госдеп США дал негативную оценку ситуации с налоговой прозрачностью на Украине

Вашингтон, 17 августа. Ситуация с прозрачностью в налоговой сфере на Украине за прошлый год значительно не изменилась и не отвечает минимальным требованиям. Об этом сообщается в ежегодном докладе Госдепартамента США, посвященному анализу налоговой прозрачности ряда стран за 2018 год.

Госдеп внес Украину в список стран, «которые не отвечают минимальным требованиям прозрачности в бюджетно-налоговой сфере». По данным ведомства, Киев не достиг «значительного прогресса» в деле решения этой проблемы.

В докладе отмечается, что, несмотря на то, что Киев сделал «информацию о бюджете и долговых обязательствах легко и широко доступной для общественности», «не все ассигнования и доходы от госпредприятий были отражены в общедоступных документах».

Отметим, ранее посол Евросоюза на Украине Хюьг Мингарелли заявил, что у Украины сложился «ужасный имидж». Отозвавшись подобным образом об имидже Украины, Мингарелли в то же время призвал самих украинцев не ассоциировать страну только с негативом, например, с коррупцией.

Дипломат порекомендовал новым властям страны сосредоточиться на земельной реформе, децентрализации, наведении порядка на рынке энергетики и в правоохранительных органах.

Как передавал RT, партия «Слуга народа» планирует использовать технологию искусственного интеллекта для борьбы с политической коррупцией в Верховной раде. Предполагается, что программное обеспечение позволит партии выявить аномалии при голосовании депутатов Рады. В партии назвали данную систему «Большой брат».