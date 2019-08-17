МИД Польши объяснил необходимость наращивания военного присутствия США в стране

Москва, 17 августа. Польше необходимо увеличение американского военного присутствия, поскольку России будет сложнее напасть на страну, где размещены многочисленные войска США. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

«Присутствие американских войск в Польше играет очень важную, отпугивающую роль, намного более важную, нежели их дальнейшее присутствие на Западе», — цитирует слова министра RT.

Чапутович выразил надежду, что во время визита главы Белого дома Дональда Трампа в Варшаву через две недели будут конкретизированы планы по прибытию американских солдат в Польшу.

Ранее сообщалось, что увеличении военного контингента из США составит с 4,5 тыс. до 5,5 тыс. человек. Трамп при этом предполагал, что в Польшу отправят американских военных, базирующихся в Германии.

Чапутович отметил, что Польше необходимо увеличение американского военного присутствия, даже если от этого пострадает Германия.

«Мы должны быть готовы к ситуациям, в которых Россия и далее будет хотеть нарушать международное право или проводить агрессивную политику. Россия дважды подумает, прежде чем прибегнуть к военным средствам, если увидит присутствие международных войск в Польше, особенно американских», — объяснил министр.

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что соглашение Польши и США о расширении американского военного присутствия в республике предусматривает создание шести точек, где будут размещаться американские войска.

Отметим, в начале августа Департамент сухопутных войск США подал заявку на подряд для развертывания крупного военного контингента на территории стран Европы. В географических координатах места исполнения тендера обозначена обширная европейская территория от Великобритании до Прибалтики, сообщала «Газета.ру». Отдельным пунктом в заявке обозначены ограничения по допуску третьих лиц на военные базы США и НАТО.