Американские ученые просчитали последствия ядерной войны между США и РФ

Москва, 16 августа. Газета Daily Mail представила результаты исследования ученых из Ратгерского университета в штате Нью-Джерси о последствиях полномасштабной ядерной войны между США и Россией. По данным ученых, в таком случае Землю ждет 10-летняя ядерная зима.

По данным авторов исследования, в атмосферу будут выброшены порядка 147 млн тонн сажи. За несколько недель облака сажи окружат всю планету, на которой после этого начнется затяжная ядерная зима.

В это время средняя температура на поверхности Земли упадет до плюс 9 градусов Цельсия в связи с тем, что полные сажи облака закроют поверхность планеты от солнечного света. Чтобы облака из сажи начали рассеиваться, необходимо не менее семи лет. Еще через три года показатели солнечного света вернутся к норме.

«Использование ядерного оружия Соединенными Штатами и Российской Федерацией будет иметь катастрофические последствия для всего мира», — цитирует RT слова ученых.

Ранее ВЦИОМ представил исследование, согласно которому 60% россиян считают, что США представляют для России наибольшую угрозу, связанную с применением атомного оружия.

В интервью Федеральному агентству новостей первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов отметил, что вероятность повторного применения ядерного оружия со стороны США очень высока. По словам парламентария, среди стран, которые обладают атомным оружием и представляют угрозу, в первую очередь выделяются Соединенные Штаты Америки.

«Ни одно другое государство, какая бы политическая ситуация ни складывалась в мире, не брало на себя права применить атомное оружие против другого суверенного государства», — подытожил Красов.

Напомним, США осуществили атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 года — во время Второй мировой войны.