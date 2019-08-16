Посольство РФ в Лондоне обвинило США и Британию в нагнетании обстановки в Персидском заливе

Лондон, 16 августа. Усиление давления на Иран со стороны США и Великобритании приведет к обострению обстановки в Персидском заливе, говорится в сообщении посольства РФ в Лондоне.

«Крайне обеспокоены ростом напряженности в этом стратегически важном регионе. Убеждены, что усиление давления США на Иран при поддержке Великобритании, в том числе путем формирования так называемой «миссии по обеспечению свободы мореплавания», будет способствовать лишь обострению обстановки в Персидском заливе», — говорится в сообщении.

Дипломаты подчеркнули, что Москва уже много лет «выступает за преодоление кризисных явлений в регионе политико-дипломатическим путем». Они напомнили, что российская сторона еще в 2004 году разработала Концепцию обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива.

«Российские предложения являются приглашением к конструктивному диалогу о путях достижения долгосрочной стабилизации в зоне Персидского залива», — подчеркивается в сообщении.

Российскую концепцию безопасности в Персидском заливе МИД РФ ранее презентовал представителям арабских государств, Ирана, Турции, пятерке постоянных членов Совбеза ООН, Евросоюза, Лиги арабских стран и стран БРИКС. Согласно документу, РФ предлагает отказаться от размещения иностранных военных баз в регионе, создать демилитаризованные зоны и заключить международные соглашения по контролю над вооружениями.

Отметим, в минувший вторник глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф обвинил США и их союзников в торговле оружием, которая превращает регион Персидского залива в «пороховую бочку». По его словам, в минувшем году США продали в регионе оружие на 50 млрд долларов.