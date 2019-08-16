Дамаск, 16 август. Сирийская арабская армия (САА) установила контроль над четырьмя населенными пунктами на юге провинции Идлиб после боестолкновений с террористами, сообщает Sham FM.

По данным агентства, САА установила контроль над деревнями Абидин, Хирбат-Абидин, Магар аль-Хамам и Хорш ат-Тавиля к северу от города Аль-Хубейт на юге провинции Идлиб в ходе столкновений с боевиками.

Аль-Хубейт был освобожден от отрядов террористической группировки «Джебхат ан-Нусры»1 (запрещена в РФ) 11 августа.

Как сообщалось ранее, на передовой сейчас работают специальные корреспонденты Федерального агентства новостей. Силы САА продолжают наступление против группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат ан-Нусры», и аффилированных бандформирований джихадистов на юге провинции Идлиб.

Операция против боевиков строится по отработанному образцу: сначала близлежащую местность зачищают от террористов сирийские ВВС, после чего в города заходят отряды спецназа «Силы Тигра».

Ранее также были освобождены ключевые города Аль-Хубейт и Сукейк к западу и к востоку от Хан-Шейхуна соответственно, в пятницу войска САР взяли Мадаю.

Хан-Шейхун стал особенно известен после 2017 года, когда псевдогуманитарная организация «Белые Каски» организовала там постановку, инсценировав последствия химатаки с применением зарина. В массовых жертвах они бездоказательно обвинили правительство Сирии, а новости об этом распространяли западные СМИ. Таким образом они пытались узаконить власть террористов.

1 Организация запрещена на территории РФ.