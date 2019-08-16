Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новороссия

ДНР сообщила об обстреле Горловки со стороны ВСУ

36
0 Оставить комментарий

ДНР сообщила об обстреле Горловки со стороны ВСУ

Донецк, 16 августа. Киевские силовики обстреляли окраины подконтрольной Донецкой Народной Республике Горловки, выпустив 12 мин калибром 120 миллиметров, сообщил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Обстрел со стороны ВСУ был зафиксирован в 18.15 (время совпадает с московским). Под огнем оказался населенный пункт Доломитное на окраине Горловки. ВСУ выпустили 12 мин калибром 120 миллиметров.

Всего в течение пятницы обстрелам со стороны силовиков подверглись районы трех населенных пунктов республики.

Гражданская война в Донбассе разгорелась в 2014 году. Жители некоторых регионов Донбасса отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате государственного переворота. В дальнейшем на этих территориях были образованы Донецкая и Луганская Народные Республики, которые заявили о независимости от Киева. В ответ украинские власти начали против жителей юго-востока силовую операцию.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров