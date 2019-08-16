ДНР сообщила об обстреле Горловки со стороны ВСУ

Донецк, 16 августа. Киевские силовики обстреляли окраины подконтрольной Донецкой Народной Республике Горловки, выпустив 12 мин калибром 120 миллиметров, сообщил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Обстрел со стороны ВСУ был зафиксирован в 18.15 (время совпадает с московским). Под огнем оказался населенный пункт Доломитное на окраине Горловки. ВСУ выпустили 12 мин калибром 120 миллиметров.

Всего в течение пятницы обстрелам со стороны силовиков подверглись районы трех населенных пунктов республики.

Гражданская война в Донбассе разгорелась в 2014 году. Жители некоторых регионов Донбасса отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате государственного переворота. В дальнейшем на этих территориях были образованы Донецкая и Луганская Народные Республики, которые заявили о независимости от Киева. В ответ украинские власти начали против жителей юго-востока силовую операцию.