Супруга экс-президента Киргизии стала фигурантом уголовного дела

Бишкек, 16 августа. В отношении Раисы Атамбаевой, супруги бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, возбуждено уголовное дело по обвинению в давлении на судей, сообщает информагентство 24.kg.

Атамбаева отрицает все обвинения со стороны Манаса Арабаева в том, что она оказывала давление на судей.

«Я действительно знаю Манаса Арабаева, поскольку он был в команде Алмазбека Атамбаева. Я знала, что политика — грязное дело, и старалась не вмешиваться. Я даже не знаю, где какой суд находится. Будучи первой леди, я работала, чтобы никуда не вмешиваться. Сегодня я узнала, что уголовное дело возбуждено и на меня», — сообщила Атамбаева.

Арабаев, которого киргизские СМИ называют «бывшим серым кардиналом судебной системы», заявил, что Атамбаева заступалась за экс-председателя Свердловского районного суда Бишкека Эльвиру Джаркееву. Просила ее не трогать.

Спецслужбы 7 августа начали операцию по задержанию бывшего президента Алмазбека Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш. В течение двух дней Атамбаев и его сторонники оказывали сопротивление силовикам. Во время беспорядков пострадали 98 человек, в том числе и спецназовцы, один из которых скончался. Сторонники экс-президента Киргизии захватили несколько заложников, а Атамбаев, как он сам и утверждает, лично открывал огонь по штурмующим его дом силовикам.

После длительных переговоров Атамбаев сдался. Экс-президента поместили в следственный изолятор до 26 августа, сообщала «Газета.ру».

Председатель Госкомитета национальной безопасности Киргизии Орозбек Опумбаев обвинил Атамбаева в подготовке государственного переворота и убийстве. Он указал на то, что экс-глава государства готовился к столкновениям в резиденции: у него в доме обнаружили арсенал, в том числе снайперские винтовки, пистолеты, ружья, а третий этаж коттеджа был оборудован под бункер. Кроме того, Опумбаев обвинил Атамбаева в том, что тот прицельно стрелял в бойцов спецназа.