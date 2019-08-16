Россиянина задержали на Украине за нападение на депутата Рады

Киев, 16 августа. Правоохранительные органы Украины задержали 23-летнего россиянина, который подозревается в нападении на депутата Верховной рады Виталия Куприя. Об этом в пятницу сообщила национальная полиция Украины по Киевской области.

Молодой человек имеет вид на жительство на Украине и отметку о российском гражданстве. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Ранее сообщалось, что двое неизвестных напали на внефракционного депутата Верховной рады Виталия Куприя, который входит в депутатское объединение «За Зеленского». Нападавшие брызнули ему в лицо слезоточивым газом и облили жидкостью «с резким неприятным запахом, похожим на экскременты».

Сам народный избранник возложил ответственность за «покушение» на военного прокурора Анатолия Матиоса. Полиция сообщила, что ищет серый Opel, на котором скрылись злоумышленники, и объявила в Киеве план «Перехват».

Отметим, что Куприй не первый парламентарий, который подвергается подобным «покушениям». В апреле неизвестный мужчина вылил на депутата Рады Мустафу Найема ведро с фекалиями. Инцидент произошел в Одессе. Народный избранник заявил, что за нападением стоит местный предприниматель Владимир Галатерник и мэр города Геннадий Труханов, которые якобы возглавляют некую преступную группу. В тот раз полиция тоже возбудила дело по статье «Хулиганство».