Боевики в Сирии обстреляли населенные пункты провинций Хама, Идлиб, Алеппо и Латакия

Алеппо, 16 августа. Боевики в Идлибской зоне деэскалации обстреляли населенные пункты провинций Хама, Идлиб, Алеппо и Латакия, сообщается в информационном бюллетене российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии.

Боевики, действующие в Идлибской зоне деэскалации, продолжают нарушать режим прекращения огня. За минувшие сутки зафиксирован 31 обстрел.

Боевики совершили обстрелы населенных пунктов Айнслеймо провинции Хама; Суккория провинции Идлиб; Эль-Буракайт, Алеппо, Сабикия, Маканис-эд-Дувайри, Халаса провинции Алеппо; Сафар, Нахшебба, Мортлу, Сандран, Кинсибба, Ардаш-Даг, Санджека, Кермель, Айн-эль-Кантара провинции Латакия.

Ранее корреспонденты Федерального агентства новостей запечатлели удары армии Сирии по террористам у Хан-Шейхуна. Силы САА продолжают наступление против группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», сформированной вокруг запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры»1, и аффилированных бандформирований джихадистов на юге провинции Идлиб.

1 Организация запрещена на территории РФ.