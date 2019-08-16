Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Боевики в Сирии обстреляли населенные пункты провинций Хама, Идлиб, Алеппо и Латакия

132
0 Оставить комментарий

Боевики в Сирии обстреляли населенные пункты провинций Хама, Идлиб, Алеппо и Латакия

Алеппо, 16 августа. Боевики в Идлибской зоне деэскалации обстреляли населенные пункты провинций Хама, Идлиб, Алеппо и Латакия, сообщается в информационном бюллетене российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии.

Боевики, действующие в Идлибской зоне деэскалации, продолжают нарушать режим прекращения огня. За минувшие сутки зафиксирован 31 обстрел. 

Боевики совершили обстрелы населенных пунктов Айнслеймо провинции Хама; Суккория провинции Идлиб; Эль-Буракайт, Алеппо, Сабикия, Маканис-эд-Дувайри, Халаса провинции Алеппо; Сафар, Нахшебба, Мортлу, Сандран, Кинсибба, Ардаш-Даг, Санджека, Кермель, Айн-эль-Кантара провинции Латакия. 

Ранее корреспонденты Федерального агентства новостей запечатлели удары армии Сирии по террористам у Хан-Шейхуна. Силы САА продолжают наступление против группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», сформированной вокруг запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры»1, и аффилированных бандформирований джихадистов на юге провинции Идлиб.

1 Организация запрещена на территории РФ.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров