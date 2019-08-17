Поздравляем с Днем рождения сбежавшего от разбирательств Ивана Жданова

Редакция Федерального агентства новостей поздравляет директора так называемого ФБК Ивана Жданова с его 31 днем рождения. Надеемся, этот праздник пройдет у него хорошо, даже, несмотря на то, что он вынужден скрываться от административного ареста за границей, горячо любимой им, судя по постам в соцсетях, Родины.

Иван Жданов приобрел настоящую популярность только этим летом. Хоть путь его и был тернист. Ему, пусть и с трудом, но удалось-таки засветиться в скандалах периода выдвижения кандидатов в Московскую городскую думу. Товарищи по цеху бессовестно оттягивали медийность на себя, проходилось, что называется, импровизировать. То он открывал с пинка двери на окружную комиссию, то выступал на Трубной, пытаясь угнаться за более харизматичными подельниками. Все не зря — звездный час Жданова настал, когда он заслужил поездку в автозаке и, вслед за своим работодателем Навальным, срок за организацию незаконных протестов.

А тем временем его спонсируемая из Лондона контора уже попала в поле зрения главного управления СК России. Шайка псевдорасследователей, пуская пыль в глаза, отводит интерес от главного — собственного отмывания денег. Порядка миллиарда рублей утекли в неизвестном направлении, и одному Навальному известно, на какие же финансы бегут с тонущего корабля его сотрудники. Да и его собственный, как всегда дорогостоящий отпуск, остается под вопросом.

Всей редакцией желаем Ивану закалить характер, чтобы больше не сбегать от ареста в теплые страны. А то как-то не по-мужски получается, Иван, ведь ты уже почти совсем взрослый!