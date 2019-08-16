Уголовное дело возбудили против главы СБУ

Киев, 16 августа. Национальное антикоррупционное возбудило уголовное дело против главы СБУ Василия Грицака. Высокопоставленный силовик подозревается в фабрикации улик с целью посадить невиновного человека.

На скамье подсудимых также оказался первый заместитель Грицака, сотрудники прокуратуры, следователи и полицейские Волынской области, пишет «Украинская правда».

Отметим, что это не единственное преступление, к которому может быть причастна СБУ. Ранее сообщалось о том, что Служба безопасности Украины открыла несколько тайных тюрем, куда заключенные помещались без суда и следствия. Сотрудники СБУ вместе с националистами допрашивали узников и даже применяли к ним пытки. Данную информацию уже подтвердила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Фиона Фрейзер.

В июле постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич обратил внимание организации на данную проблему. Он отметил, что аналогичные тюрьмы создавались украинскими спецслужбами и добровольческими батальонами в ряде городов Донбасса.