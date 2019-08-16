Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина
  /  Обновлено: 

Уголовное дело возбудили против главы СБУ

539
0 Оставить комментарий

Уголовное дело возбудили против главы СБУ

Киев, 16 августа. Национальное антикоррупционное возбудило уголовное дело против главы СБУ Василия Грицака. Высокопоставленный силовик подозревается в фабрикации улик с целью посадить невиновного человека.

На скамье подсудимых также оказался первый заместитель Грицака, сотрудники прокуратуры, следователи и полицейские Волынской области, пишет «Украинская правда».

Отметим, что это не единственное преступление, к которому может быть причастна СБУ. Ранее сообщалось о том, что Служба безопасности Украины открыла несколько тайных тюрем, куда заключенные помещались без суда и следствия. Сотрудники СБУ вместе с националистами допрашивали узников и даже применяли к ним пытки. Данную информацию уже подтвердила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Фиона Фрейзер.

В июле постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич обратил внимание организации на данную проблему. Он отметил, что аналогичные тюрьмы создавались украинскими спецслужбами и добровольческими батальонами в ряде городов Донбасса.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров