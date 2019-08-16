«Газпром» отчитался о ходе строительства «Северного потока — 2»

Москва, 16 августа. «Газпром» уложил 1805,6 км газопровода «Северный поток — 2» по дну Балтийского моря. Таким образом проект уже завершен почти на 74%, сообщает пресс-служба корпорации.

«Продолжается строительство газопровода «Северный поток — 2». К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 1805,6 км газопровода — 73,6% от его общей протяженности», — говорится в сообщении компании.

Российский газопровод «Северный поток — 2» пройдет по дну Балтийского моря от России до Германии. Главная его цель — обеспечение надежных поставок природного газа в Европу. Большинство стран Европы поддерживают проект. Против выступают Польша, Латвия, Литва, Украина и США.

Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что проект «Северного потока — 2» полностью отвечает национальным интересам всех участников, он призван повысить энергобезопасность Европы и создать рабочие места.

На пошлой неделе СМИ сообщили, что завершение строительства газопровода может быть отсрочено на срок до восьми месяцев из-за отсутствия разрешения со стороны Дании. По данным прессы, задержка реализации проекта приведет к дополнительным тратам на сумму около 560 млн евро.

В пресс-службе Nord Stream 2 не подтвердили названную сумму предполагаемых убытков, но отметили, что задержки со стороны Дании действительно могут привести к дополнительным тратам, размер которых будет зависеть от сроков.