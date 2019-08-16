Киев заявил о захвате украинца пиратами у берегов Камеруна

Киев, 16 августа. Глава пресс-службы украинского МИД Василий Кирилич заявил, что среди моряков, захваченных пиратами у берегов Камеруна, был один гражданин Украины.

«Консульская служба во взаимодействии с заинтересованными субъектами принимает комплекс мер по освобождению захваченного пиратами украинского моряка», — указал он.

Об инциденте в районе порта Дуала стало известно в пятницу. Пираты захватили грузовое судно, принадлежащее датской компании «Ультрабалк», 15 августа. Оно следовало под флагом Антигуа и Барбуды.

К злоумышленникам попали восемь членов экипажа, в том числе трое россиян. По данным Федерального агентства новостей, на борту корабля «Ультрабалк» находились Николай Ружницкий из Петербурга, Олег Дружинин из Мурманска, а также Владимир Слепченко из Владивостока.

Представитель камерунских ВМС сообщил в комментарии France-Presse, что на борту судна предположительно были моряки из европейских и азиатских стран. По словам представителя флота, похитить их могли нигерийские пираты.

В настоящее время российские дипломаты совместно с камерунскими органами и представителями компании работают для скорейшего освобождения захваченных в плен моряков. Работы по поиску проводит местная береговая охрана.

По словам источника РИА Новости, пока пираты не выдвигали никаких требований. Судовладелец подтвердил похищение восьми из 12 членов экипажа корабля.