Сирия, 17 августа. При поддержке ВКС РФ САА освободила еще два населенных пункта на юге Идлиба. Израиль подозревается в попытке нанесения ударов по сирийскому городу Масьяф в Хаме. Штатные системы ПВО «Хмеймима» перехватили ракеты боевиков в Латакии, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: атаковали позиции боевиков на окраинах «Большого Идлиба».

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливали позиции исламистов на севере Хамы; обследовали окрестности города Ат-Табни северо-западнее Дейр-эз-Зора; перехватили неизвестные ракеты над городом Масьяф в Хаме.

«Тахрир Аш-Шам»: отступила из населенных пунктов Мадайя и Тель Аль-Арджахи на юге Идлиба; подверглась ответным обстрелам САА в Северной Латакии.

Курды: понесли потери в результате взрыва в Хасаке; организовали две вылазки в районе Аль-Баба в Северном Алеппо; застрелили мирного жителя в южной части Хасаки.

Международная коалиция: прибегла к авианалетам в провинции Хасака.

Провинция Латакия

Боевики исламистских бандгрупп, связанных с «Джебхат Ан-Нусрой»1*** и запрещенной в России «Исламской партией Туркестана», в очередной раз предприняли попытку нанести удары по российский авиабазе «Хмеймим». Как передавало информационное агентство Al Masdar News со ссылкой на военный источник в городе Джабла, несколько ракет, выпущенных в сторону военного аэродрома, были уничтожены штатными комплексами ПВО. После нападения Сирийская арабская армия (САА) активизировала боевые действия на линии разграничения сил с джихадистами. Авиация РФ также осуществила несколько боевых вылетов в зонах дислокации боевиков. Точечные авиаудары ВКС РФ пришлись по военным объектам группировки «Тахрир Аш-Шам» в окрестностях Кабаны и Джиср Аш-Шугура, расположенных на севере Латакии и на западе соседнего Идлиба соответственно.

Провинция Алеппо

Радикалы курдских формирований, действующих в рамках операции «Гнев оливок», возобновили подпольные вылазки в зонах контроля поддерживаемых Турцией исламистов вооруженной оппозиции. По данным Twitter-канала (123_Skandinavia), в ходе последних нападений курдов в северной части провинции были убиты не менее трех протурецких боевиков. Позднее информагентство ANHA News передавало, что атаки произошли недалеко от города Аль-Баб.

Стало известно, что на юг турецкой провинции Шанлыурфа, которая граничит с северными районами Алеппо, Ракки и Хасаки, прибыл глава Генштаба Турции Хулуси Акар вместе с командующими родами войск. Согласно информации Минобороны Турции, визит был спланирован с целью ознакомления с турецко-американским Центром совместных операций по Сирии, а также инспектирования воинских подразделений. Как известно, Вашингтон и Анкара достигли договоренности о создании «безопасной зоны» на севере САР, которая будет контролироваться турецкими силами в координации с США. Сирийские власти, в свою очередь, осудили подобное решение.

Провинция Дейр-эз-Зор

В течение дня военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) продолжили обследовать территории на западном берегу реки Евфрат в рамках спецоперации по выявлению и ликвидации так называемых спящих ячеек «Исламского государства»1. Как передавал на своей странице в сети Twitter военный источник (DeirEzzor24), обыски прошли в окрестностях города Ат-Табни, расположенного северо-западнее Дейр-эз-Зора, в результате чего по подозрению в пособничестве террористам были задержаны несколько лиц.

Вечером поступила информация о взрыве вблизи города Аль-Хаваидж, оккупированного курдами. Детонация СВУ привела к ранению подростка, занимавшегося выпасом скота. Предполагалось, что бомба была заложена радикалами ИГИЛ1.

Провинция Идлиб

На протяжении всего дня в Южном Идлибе разворачивались ожесточенные бои между правительственными подразделениями и боевиками вооруженной оппозиции. Медиапортал Step News Agency передавал, что военнослужащим Сирийской арабской армии (САА) удалось отбить у радикалов террористического объединения «Тахрир Аш-Шам» населенные пункты Мадайя и Тель Аль-Арджахи, уничтожив в ходе столкновений ряд боевиков. Также была захвачена военная техника исламистов. В попытке приостановить наступление сил САР радикалы задействовали смертника на «джихад-мобиле» в районе города Сукейк. Тем не менее он совершил самоподрыв прежде, чем успел приблизиться к позициям САА, ввиду чего никто из сирийских солдат не пострадал, сообщал на своей странице в сети Twitter военный источник (NovostiDamask).

Позднее противоборствующие стороны вели перестрелки недалеко от деревни Абу-Хабба. Также исламисты обстреливали Мадайю и населенный пункт Кафр-Айн из крупнокалиберных орудий, передавал Twitter-канал (NDT0020). К счастью, жертв среди мирных жителей удалось избежать. Со своей стороны артиллерия САА нанесла удары по расположениям радикалов на подступах к городам Кафр-Саджна и Шейх-Мустафа.

Провинция Хама

в минувшие сутки была предотвращена попытка атаки на город Масьяф в западной части Хамы. Информационный портал SANA News передавал, что сирийским системам ПВО удалось перехватить несколько ракет, которые были выпущены со стороны Ливана. Также поступали неподтвержденные данные о падении снаряда вблизи населенного пункта Себа в Тартусе. Многие новостные порталы обвиняли в пуске ракет израильские ВВС.

На севере региона фиксировались перестрелки между правительственными войсками и джихадистами вооруженной оппозиции. Как передавал Twitter-канал (hmosyrian1), артобстрелы Сирийской арабской армии (САА) пришлись по укрепрайонам исламистов в окрестностях Аль-Латамины и Кафр-Зеты.

Провинция Хасака

В первой половине дня поступали сведения об обнаружении СВУ поблизости от города Аш-Шаддади. Согласно информации военного источника в сети Twitter (RojavaNetwork), «Демократическим силам Сирии»**** (SDF) удалось демонтировать СВУ, избежав его детонации. Однако позднее прогремел взрыв на окраине города Хасака. Как передавал Twitter-канал (Salah_Addin_), взорвалась бомба, заложенная на обочине дороги, через которую пролегал маршрут следования патрульных так называемой милиции курдов «Асайиш». В результате случившегося один из сотрудников данного формирования погиб, еще двое были ранены.

В свою очередь курды вновь приступили к проведению рейдов в провинции. По данным интернет-портала Baladi-News, один из мирных жителей деревни Раджман был застрелен во время обысков после попытки оказать сопротивление курдским бойцам, ворвавшимся в дом его родственников.

К вечеру в южной части региона возобновились боевые вылеты ВВС международной коалиции во главе с США. Новостное агентство Step News Agency передавало, что бомбардировка произошла в районе населенного пункта Аль-Атала. О целях и последствиях проведенных авианалетов все еще ничего неизвестно.

1 Организация запрещена на территории РФ.