Фанат Соболь искромсал девушку ножом. ФАН-ТВ

Щербинский районный суд заключил под стражу на два месяца 20-летнего Романа Антипова. По версии обвинения, молодой человек в порыве ненависти к бросившей его девушке вывез ее в лес и нанес около двадцати ножевых ранений. Большинство из них пришлись на лицо и шею, около четырех пронзили легкие. Спасением для пострадавшей оказался звонок матери. Она тут же примчалась на помощь. Из-за перенесенного шока женщина до сих пор отказывается от всякого общения.

Отец девочки не живет с семьей и практически всегда отсутствует дома. Застать его на месте, или хотя бы узнать о жизни мужчины у соседей не удалось. Дом будто вымер.

Официальная пресс-служба НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, куда доставили пострадавшую, отказалась комментировать инцидент, ссылаясь на врачебную тайну. Однако, по информации телеканала РЕН-ТВ, в первое время для сохранения жизни девушку ввели в состояние искусственной комы. Сейчас юную пациентку вернули в создание, она остается в реанимации в тяжелом состоянии. Хотя ее здоровью сейчас ничто не угрожает.

История любви началась около года назад, когда уроженец Саранска начал оказывать знаки внимания юной особе. А этим летом в молодом человеке начали проявляться маниакальные наклонности. Агрессия стала сказываться на любимой, а его досугом стали стабильные выходы на улицы Москвы для участия в незаконных акциях. Как только пассия заявила о расставании, парень начал угрожать ей расправой и дежурить под окнами квартиры. Соседи наотрез отказываются признавать, что практически ежедневно видели парня у подъезда.

Это лето стало для парня особенным, в плохом смысле слова. Он начал выходить на незаконные акции в центре Москвы, а вместе с тем его эмоциональное состояние стало расшатываться. Вот его фотография с пикета в поддержку сторонников Навального. Примерно в этот же период изменилась и сексуальная жизнь Романа. Парень не ставил себе никаких ограничений, был готов с кем угодно и как угодно. Об этом говорят его страницы на десятках сайтах секс-знакомств. В своих анкетах он указывает, что одинаково согласен делать «это» и с парнями, и с девушками, и группой, и за деньги.

Ситуацию усугублял алкоголь. В день нападения и непосредственно во время нанесения ударов своей возлюбленной он также пил водку. А в Щербинский районный суд его доставили с изрезанной шеей и руками. Очевидно, после произошедшего он пытался покончить с собой.

История Романа Антипова — это история сломанной психики и искалеченной судьбы. Этим летом таких судеб стало значительно больше, число молодых преступников выросло. Среднестатистический сидящий в СИЗО очевидно помолодел. На незаконные митинги приходят несовершеннолетние, они кидаются на мирных граждан и провоцируют сотрудников спецслужб. А те, кто зовут подростков на улицы, отсиживают все волнения на отдыхе в странах Европы. Чтобы на следующий день вновь нести агрессию, выливать тонны эмоций и грязи через компьютеры и смартфоны. А после — превращать подростков в зомби, порой даже в молодых преступников.