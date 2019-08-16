Сирия, 16 августа. Местный совет города Азаз в Алеппо объявил о запрете на ношение масок. В результате нападения неизвестных вблизи Ат-Табки в Ракке погибли шесть гражданских лиц. «Нусра»*** запрещает боевикам «Джейш Аль-Ислам»***** занимать позиции в Идлибе и Хаме, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: продолжают оказывать поддержку САА на границах «Большого Идлиба».

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атакуют укрепрайоны джихадистов в южной части Идлиба.

«Тахрир Аш-Шам»: заявила об уничтожении танка САА на севере Латакии; не позволила боевикам «Джейш Аль-Ислам» занять позиции на линии соприкосновения сил с САА в Идлибе и Хаме.

«Исламское государство»1: подозревается в организации налета на дом местных жителей в пригороде Ат-Табки юго-западнее Ракки.

Провинция Латакия

В северной части Латакии продолжаются вооруженные столкновения между правительственными войсками и боевиками незаконных бандформирований. Оппозиционный Twitter-канал (MasarPressNet) заявляет о том, что исламисты террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам» якобы уничтожили танк Сирийской арабской армии (САА) во время боев в районе города Кабана. Тем не менее данная информация пока нуждается в проверке. Напомним, перестрелки на линии соприкосновения сил сторон фиксируются в течение всего дня.

Провинция Алеппо

Агентство новостей Al-Moitor сообщает о том, что местный совет города Азаз, находящегося в оккупации исламистов вооруженной оппозиции, объявил о новой политике борьбы с преступностью. Так, по соображениям безопасности вступил в силу запрет на ношение масок. Кроме того, были установлены камеры наблюдения на многих главных улицах. Поводом для этого стало возросшее число убийств и грабежей, а также постоянные взрывы заминированных транспортных средств.

Между тем глава Генштаба Турецкой Республики Хулуси Акар сообщил о том, что Центр по совместным операциям начнет функционировать в полную силу на следующей неделе, передает Twitter-канал (aa_russian). Напомним, министр национальной обороны Турции прибыл в приграничную с Сирией провинцию Шанлыурфа сегодня в первой половине дня.

Провинция Дейр-эз-Зор

Прогремел взрыв на оккупированных «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) территориях на юго-востоке провинции. Военный источник в сети Twitter (DeirEzzor24) сообщает о том, что детонировала мина, заложенная в одном из сельскохозяйственных районов недалеко от города Аль-Хаваидж. В результате инцидента был ранен подросток по имени Ибрагим Абдель-Айед Аль-Хейс, который занимался выпасом овец. Предполагается, что взрывное устройство было установлено террористами «Исламского государства» еще во время оккупации данных территорий. Как известно, ввиду того, что курды пренебрегают зачисткой местности от следов военного присутствия боевиков террористической группировки, в зонах контроля SDF до сих пор происходят взрывы остатков боеприпасов, установленных радикалами.

Провинция Идлиб

На границах «Большого Идлиба» не утихают вооруженные стычки между правительственными войсками и боевиками исламистских бандгрупп. По информации Twitter-канала (Step_Agency), поддержку Сирийской арабской армии (САА) продолжают оказывать ВКС России. Военные самолеты атаковали позиции радикалов на окраинах населенных пунктов Ариха, Хан Ас-Субуль, Аль-Гадфа и Маар Шурин. В то же время сирийская авиация ведет работу в районе поселения Басида. Никаких сведений о нанесенном исламистам уроне пока не поступало.

Тем временем в рядах вооруженной оппозиции возобновились междоусобные конфликты. Интернет-портал Step News Agency передает, что, согласно заявлению главаря группировки «Джейш Аль-Ислам», радикалы «Джебхат Ан-Нусры»1 не позволяют боевикам формирования занять позиции в прифронтовых с САА районах и принять участие в боевых действиях. О причинах разногласий не сообщается.

Провинция Ракка

Информационное агентство Syrian Network for Human Rights сообщает о том, что в одном из пригородов населенного пункта Ат-Табка произошло нападение неизвестных. Группа вооруженных людей организовала налет на дом одного из местных жителей, в результате чего были застрелены шесть гражданских лиц, в том числе и ребенок. Ни одно из антиправительственных формирований пока не заявляло о своей причастности к случившемуся. Однако местные активисты подозревают в совершении вылазки террористов так называемых спящих ячеек «Исламского государства», деятельность которых на занимаемых курдами территориях в последнее время активизировалась.

1 Организация запрещена на территории РФ.