Соболь, Яшину и Навальному выставили счет за закрытие кафе на Тверской во время митинга

Москва, 16 августа. Компания «Анкор», которая владеет кафе на Тверской улице в Москве, подала иск против организаторов несанкционированного митинга 27 июля.

Она обвинила «оппозиционеров» в том, что из-за их акции учреждение пришлось закрыть. Упущенную выгоду истец оценивает в 551,8 тыс. рублей. Именно такую сумму придется теперь выплатить организаторам мероприятия, если их вина будет доказана судом.

В числе ответчиков упоминаются Любовь Соболь, Илья Яшин, Алексей Навальный, Иван Жданов, Юлия Галямина, Владимир Милов, Олег Степанов и Александр Соловьев, передает ТАСС.

Отметим, что это уже не первый подобный иск, который предъявляется организаторам незаконной акции. В начале августа два государственных учреждения обратились в Следственный комитет с требованием возместить нанесенный ущерб. «Мосгортранс» ждет выплаты 1,2 млн рублей, «Автомобильные дороги» — 11,4 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Либертарианская партия снова отказалась от предлагаемого мэрией Москвы места и времени проведения акции.

Митинги в столице продолжаются уже несколько недель. Поводом стал отказ Мосизбиркома регистрировать ряд кандидатов в депутаты Мосгордумы, которые нарушили правила выдвижения. Среди них оказалась Любовь Соболь, у которой полиция обнаружила целую фабрику по производству фальшивых подписей, а также подписи умерших людей.

После этого снятые с выборов «оппозиционеры» начали устраивать несанкционированные митинги в Москве, которые заканчивались стычками с полицией. Лишь состоявшийся в прошлую субботу митинг был согласован с московскими властями, однако и он закончился незаконным шествием.

Следственный комитет РФ возбудил три уголовных дела по факту организации массовых беспорядков и нападения на полицейских. Организаторы беспорядков могут получить до 15 лет свободы, если их вина будет доказана, а провокаторы — до 10 лет.