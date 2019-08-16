Активисты-экологи раскритиковали полеты принца Гарри и Меган Маркл на частном самолете

Лондон, 16 августа. Британские активисты-экологи раскритиковали принца Гарри и его супругу Меган Маркл из-за полета на частном самолете бизнес-класса Gulfstream 550 на Ибицу.

Природозащитники обратили внимание на то, что герцог Сассекский выступает с мотивирующими речами о защите окружающей среды, а затем летает на отдых на частном самолете. Они указали, что объем углекислого газа, выбрасываемого бизнес-джетом в атмосферу, в разы выше, чем у такого среднемагистрального пассажирского самолета, как, например, Airbus A319.

Так, в конце июля принц побывал в палаточном лагере Google на Сицилии. Во время визита он выступил с речью, призвав общественность к защите природы. Тогда компания взяла на себя расходы и оплатила герцогу полет на самолете бизнес-класса и вертолете. Затем, как отметили активисты, британский принц написал в Instagram о том, что каждый шаг человека на планете способен изменить мир к лучшему.

«Люди, выступающие с заявлениями, которые посвящены проблемам изменения климата, должны отдавать себе отчет о размере собственного вклада в дело сокращения выбросов углекислого газа», — указал профессор по экологии Университетского колледжа Лондона Пол Икинс.

Напомним, с 31 июля по 3 августа американский IT-гигант Google пригласил знаменитостей со всего мира обсудить глобальные проблемы, в том числе экологические темы. Мероприятие было закрытым, средствам массовой информации запретили транслировать встречу.

Во время седьмой конференции Google Camp принц Гарри рассказал, что отказался от «пластика» в быту. Внук королевы Великобритании Елизаветы II уточнил, что строго следит за тем, чтобы обслуживающий его персонал также не использовал этот материал. Кроме того, он добавил, что намерен отказаться заводить с супругой Меган Маркл третьего ребенка в целях уменьшения выбросов углекислого газа в атмосферу.

Тем временем СМИ распространили слухи о том, что принц Гарри мечтает о детях-погодках, а герцогиня Сассекская решила пойти на поводу у мужа. Более того, некоторые утверждают, что Маркл может забеременеть уже этой осенью, хотя врач и предупреждает ее о возможных осложнениях.