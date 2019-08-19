Руководитель петрозаводского отделения ДОСААФ развивает спортивный клуб для инвалидов

Дмитрий Попов – человек активный и энергичный. Двадцать три года он руководит в Петрозаводске спортивным клубом «Светозар», где бесплатно занимаются ребята с ограниченными возможностями здоровья. К добровольчеству наш герой пришел через колоссальный личностный кризис, и слово «свет» в названии организации стоит не просто так: когда-то помощь другим людям помогла Дмитрию справиться с собственной страшной зависимостью, став настоящим светом надежды.

Главная задача клуба «Светозар» — помочь адаптироваться в жизни молодым инвалидам, привлечь их к спорту и физкультуре. Дмитрий нашел для своих воспитанников спортивные залы и площадки, организовал множество товарищеских матчей и турниров (известных, к слову, далеко за пределами республики Карелия). В «Светозаре» каждый может подобрать для себя занятие по душе: поиграть в футбол, настольный теннис, шахматы, принять участие в пробегах или приобщиться к декоративно-прикладному творчеству. Для воспитанников клуб стал фактически вторым домом. Ребята делятся своими радостями и горестями, осваивают новые навыки, а после занятий собираются у самовара и пьют чай с пряниками.

«В первую очередь, я хочу помочь им адаптироваться в обществе, — рассказал Попов. — Особенно это касается тех, кто недавно в городе. Вот приезжает человек из деревни и не знает, как ему жить здесь. И мы предлагаем ему свою помощь. Объясняем, как понять городского человека, как обратиться к нему, как общаться. Когда надо улыбнуться, а когда лучше промолчать. Мы все проговариваем, обсуждаем. И если человек идет на контакт, мы берем его под крыло».

Почти четверть века назад Дмитрий сам нуждался в помощи и адаптации – правда, совсем другого рода.

«В 1985 году я пришел к трезвости, — спокойно пояснил он. — В свое время меня выгнали с корабля, я стал ковырять землю... Мать выгнала из дома. На меня навалились болезни, организм был отравлен. Когда все это на меня упало, я задумался: что дальше? С таким образом жизни я уже одной ногой в могилке. Но я ведь туда не хочу. Тогда я бросил пить и начал петь».

Вокалом Дмитрий действительно занялся. После того, как обратился за квалифицированной помощью и прошел курс реабилитации, чтобы избавиться от своей пагубной зависимости.

«После лечения я начал петь в хоре, искать себе применение, — вспоминает создатель клуба. – А в 1990 году женился. Этот брак у меня уже третий и, уверен, последний, мы вместе уже 30 лет. Супруга моя – мастер плетения из бересты. Я по флотской линии сам умею много делать, и однажды она предложила мне научиться плести. Я освоил это, а потом стал обучать молодежь – бесплатно, конечно».

Туристы охотно раскупали колоритные плетеные изделия, жить стало легче. Однажды в местной газете Дмитрий увидел заметку о молодом инвалиде, которому нужна была помощь. Мужчина решил научить его плетению из бересты, чтобы тот мог зарабатывать этим ремеслом. Они подружились, и в какой-то момент решили создать собственную добровольческую организацию.

«Мы не знали, с чего и как начинать. Сходили в городской совет, поговорили с молодыми ребятами, поняли, что молодежь нуждается в организации досуга. Я воспитанникам сказал, что буду теперь ходить по квартирам и обучать на дому тех, кто не может сам дойти до нас. Они многие замыкаются, не знают, чем по жизни заняться… Им нужна помощь. И те, кого я уже обучил, встали и сказали, что тоже будут этим заниматься. А они уже были классными мастерами! Мы поделили воспитанников по адресам, и начали их учить», — рассказал собеседник ФАН.

В 1996 году «Светозар» был зарегистрирован как общественная организация. Поле деятельности расширилось, теперь это спортивное учреждение для инвалидов. Те, кто уже чему-то обучен, берут шефство над новенькими.

«Ребята сами пришли ко мне в 2002 году и сказали, что хотят играть в футбол, — поделился воспоминаниями Дмитрий. — Я спросил — а смогут ли они, ведь многие ходят с палочками, еле-еле, у нас вся основная команда — инвалиды. Но они были так уверены в том, что им это нужно, что я понял — мы со всем справимся».

Постоянно проводятся мероприятия: только турниров по мини-футболу отыгрывается не меньше десяти в год, а также организуются викторины, КВН, квесты и многое другое.

Сейчас Попов — председатель петрозаводского отделения ДОСААФ России с собственным офисом и всем необходимым для работы. Помимо спортивных и творческих мероприятий в клубе Дмитрий активно развивает патриотическое направление. Помогает блокадникам, ветеранам ВОВ — кому восстановит старинный фотоальбом, кому поможет подготовить фото для участия в шествии Бессмертного полка. Следит за памятниками и приводит их в порядок. Он награжден медалью «Патриот России» и является членом Союза ветеранов ВМФ. Но самое главное — он не стесняется своего прошлого, а считает его рубежом, перейдя который, смог обрести новую жизнь.