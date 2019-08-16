Голодающие бойцы ВСУ сожгли в Донбассе пасеку и украли 50 литров меда

Луганск, 16 августа. Бойцы Вооруженных сил Украины из-за отсутствия продовольственного обеспечения грабят жилые дома в населенном пункте Счастье и продают жителям Донбасса украденные горюче-смазочные материалы. Об этом рассказал глава пресс-службы управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.

По его словам, личный состав 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ спустя две недели после прибытия в Донбасс так и не получил продовольственное обеспечение. В результате голодающим силовикам пришлось самостоятельно искать себе пищу, что привело к ряду инцидентов.

Так, 13 августа семь бойцов были госпитализированы из-за отравления грибами и ягодами. Кроме того, силовики стали грабить домовладения, в частности в городе Счастье, указал он.

«Сожгли пасеку в населенном пункте Петропавловка и похитили 50 литров меда», – добавил Осадчий.

Командиры подразделений бригады, по его словам, вынуждены продавать горюче-смазочные материалы населению, чтобы хоть как-то прокормить подчиненных. Так, за две недели они реализовали более двух тонн бензина и дизельного топлива, которое списали незаконно.

Гражданская война на Украине продолжается с 2014 года, когда Киев развернул против Донецкой и Луганской Народных Республик военную кампанию. Случилось это после того, как республики Донбасса объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. За несколько лет боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 10 тысяч человек.

Контактная группа по урегулированию гражданского конфликта в Донбассе согласовала бессрочное перемирие в регионе с 21 июля. Однако оно продержалось совсем недолго: украинская армия обстреляла село Новая Таврия в ДНР уже в первый же день.

В пятницу мэр Горловки Иван Приходько рассказал о ранении жителя поселка Зайцево на севере города, которое он получил в результате обстрела со стороны украинских силовиков.